2 hommes meurent à cause d’une jeune fille

Une crise de jalousie a fini par emporter deux prétendants d’une jeune fille dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021 dans l’arrondissement central de Banikoara. Des dégâts matériels ont été également enregistrés.

Les sieurs Alain, un artisan et Moussa, un commerçant de petits ruminants ont jeté leur dévolu sur la même jeune. Une crise de jalousie s’est installée entre les deux prétendants et dure depuis cinq mois environ. Les faits se passent dans l’arrondissement central de Banikoara.

La rivalité entre les deux hommes a dégénéré en un drame le samedi 23 octobre 2021 lors d’une réception dans une buvette où les deux rivaux ont été invités.

Le sieur Moussa est arrivé sur les lieux accompagné de la jeune fille. Il aurait provoqué le sieur Alain qui s’est vu obligé de quitter la buvette.

Les deux rivaux se retrouvent aux environs de 20 H dans un club VIP et une bagarre s’éclate. Alain poignarde son rival Moussa à l’aide d’un coûteau.

Moussa rend l’âme sur le champ. Il a été inhumé ce dimanche 24 octobre 2021.

Les proches du défunt Moussa tentent de le venger et se sont attaqués à la petite famille d’Alain. Selon radio Beganse Fm la famille de Alain n’eut la paix que grâce à l’intervention de la police.

Les proches du défunt finiront par retrouver Alain. Ils assomment Alain à coups de bâton et de pierre.

Agonisant, Alain a été transporté à l’hôpital de zone de Banikoara pour des soins. Mais les proches du défunt Moussa n’en démordent pas et veulent en finir avec l’auteur de la mort d’un des leurs. Ils se rendent à l’hôpital et saccagent le centre de santé.

Aux dernières nouvelles, Alain le second rival est également décédé à l’hôpital.

Marc MENSAH

24 octobre 2021 par