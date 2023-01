2 fidèles exclus des Assemblées d’une église à Za-Kpota

Les membres du comité départemental Zou-Collines de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) ont interdit la participation aux Assemblées à deux de leurs fidèles à Za-Kpota. Les faits…

Monsieur B. A. Bienvenu, suppléant du responsable de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de Za-Kpota centre et madame D. Béatrice, mariée, mère de plusieurs enfants et fidèle de la même église ont été « excommuniés » à partir du 15 janvier 2023 par les membres du comité départemental Zou-Collines de l’église évangélique URHC.

Selon le communiqué signé par Cyrille Wadochedohoun, les deux fidèles « rejettent la saine parole de Dieu souvent prêchée » par « leur comportement de débauche et d’adultère ».

Les deux fidèles interdits de prendre part aux Assemblées de l’église évangélique URHC, auraient été vus en plein ébat sexuel sur des vidéos diffusés dans les réseaux sociaux. Des faits que l’homme attribuent à l’œuvre du diable et la femme justifieraient par l’impuissance de son mari, selon des audios diffusés dans les réseaux sociaux.

