2 femmes arrêtées à Pèrèrè, 1 élu et 1 pharmacien en cavale

Deux commerçantes de faux médicaments ont été arrêtées, mercredi 20 juillet 2022, dans la commune de Pèrèrè, département du Borgou.

Les policiers du commissariat de l’arrondissement de Gninsy sis dans la commune de Pèrèrè ont arrêté commerçantes de faux médicaments.

Selon les dépositions des deux femmes, elles mènent le business de médicaments avec un ancien élu local et un pharmacien et un fonctionnaire de police.

Le mode opératoire consistait à verser chaque mois une somme de 100.000 CFA à l’élu local qui le remettait ensuite au policier par le biais du pharmacien. Le système ainsi huilé, les deux dames se donnaient librement à leur activité prohibée.

En attendant leur présentation au procureur, les deux inculpées ont été déposées en prison.

Pour l’heure, l’ex élu local et le pharmacien sont introuvables.

M. M.

21 juillet 2022 par ,