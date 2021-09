Deux femmes arrêtées au ministère de la santé

L’affaire trafic de carnet de vaccination contre la Covid-19 continue de faire tomber des têtes. Deux femmes en service au Ministère de la santé ont été interpellées.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a deux nouvelles clientes. Il s’agit de deux femmes agents du Ministère de la santé poursuivies dans l’affaire de délivrance de carnets de vaccination contre la Covid-19 à des personnes non vaccinées.

Les deux agents sont dame Sonia Corette Gbaguidi arrêtée, lundi 27 septembre 2021, et dame Yvette Zinsou interpellée vendredi 24 septembre dernier.

Les deux prévenues seront présentées au Procureur spécial près la Criet jeudi 30 septembre 2021.

Une vingtaine de personnes impliquées dans cette affaire de trafic de pass vaccinal sont en prison dont des professionnels de santé, un chef village, trois agents du ministère de la santé.

Plus d’une centaine de personnes sont recherchées pour trafic de carnets de vaccination contre la Covid-19.

