2.753 professionnels de la santé recrutés en 8 ans

Le ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin, a fait le point des réalisations dans son secteur de 2016 à ce jour. C’est le jeudi 19 septembre 2024 sur l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes ».

« 2.753 professionnels de la santé dont 471 médecins, 984 infirmiers et 445 sages-femmes » ont été recrutés au Bénin de 2016 à ce jour, selon les chiffres des recrutements organisés par le gouvernement du président Patrice Talon.

Le ministre de la santé précise que : « grâce à ces recrutements, toutes nos maternités aujourd’hui disposent d’au moins un agent de santé qualifié. De plus, 113 centres de santé de commune et d’arrondissement disposent d’un médecin ». Ces recrutements ont permis d’inverser une situation pénalisante pour la santé des Béninois.

« Avant 2016, la plupart des maternités dans les milieux ruraux étaient tenues par des agents non qualifiés (matrones, aides-soignantes) et très peu de centres de santé d’arrondissement disposaient d’un médecin. Il y avait également une insuffisance criarde d’agents de santé dans les hôpitaux », a rappelé Benjamin Hounkpatin, jeudi 19 septembre 2024, sur l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes ».

Le secteur de la santé bénéficiant de l’attention soutenue du gouvernement du président Talon, des bourses de formation à plus de 300 agents dans diverses spécialités médicales et paramédicales tant au Bénin qu’à l’étranger afin de renforcer l’offre de soins de qualité. « Et, pour consolider cette dynamique, nous venons de lancer encore le processus de recrutement de 796 autres agents », a indiqué le ministre avant d’annoncer l’organisation prochaine d’autres recrutements.

L’objectif, selon l’autorité ministérielle, est de veiller à ce que partout dans le pays, des professionnels qualifiés soient déployés et que la stratégie de rétention au poste soit consolidée.

Il faut préciser que les diverses réformes opérées depuis 2016 dont l’encadrement du droit de grève, l’assainissement du secteur de la santé, le renforcement du plateau technique des hôpitaux, la construction et la réhabilitation des centres de santé, etc. ont été passé au peigne au cours de l’émission.

Parlant de la réorganisation du secteur privé, le ministre a fait savoir que le gouvernement a procédé à la fermeture d’ « infrastructures insalubres tenus par des personnes qui n’ont jamais mis les pieds dans une institution de formation en science de la santé ». Les responsables de ces centres illégaux ont été également déférés devant les juridictions.

M. M.

19 septembre 2024 par ,