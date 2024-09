177 forages pour approvisionner le Borgou, l’Atacora et la Donga

Le gouvernement a autorisé, en Conseil des ministres du 25 septembre 2024, la contractualisation la réalisation des travaux de forages d’exploitation à gros débit destinés à l’alimentation des systèmes d’approvisionnement en eau potable multi-villages, dans les départements du Borgou, de l’Atacora et de la Donga, et pour la surveillance et le contrôle desdits travaux.

177 forages destinés à desservir 47 systèmes d’approvisionnement en eau potable multi-villages seront bientôt réalisés dans les départements du Borgou, de l’Atacora et de la Donga.

Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des travaux, la surveillance et le contrôle desdits travaux.

Selon le Conseil des ministres du mercredi 25 septembre 2024, les travaux « viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d’atteindre l’accès universel à l’eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural ».

Le gouvernement précise que de « nombreux autres lots ont déjà été attribués par appels d’offres cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C’est donc pour éviter que cette situation compromette l’atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l’exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois ».

25 septembre 2024 par ,