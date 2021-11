15 000 visiteurs au musée du Quai Branly

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac a enregistré 15.000 visiteurs en 7 jours dans le cadre de l’exposition des 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey avant leur retour au Bénin.

« 15.000 visiteurs en 7 jours ! L’exposition « Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey qui présentait, avant leur retour dans leur pays d’origine, les 26 œuvres restituées à la République du Bénin a rencontré un vif succès. Merci pour votre visite ! », peut-on lire sur la page Twitter du musée du quai Branly-Jacques Chirac.

La semaine événementielle a mis à l’honneur les arts, la culture et les traditions du Bénin. Outre l’exposition, il y a eu un colloque scientifique international, des discussions sur les projets muséographiques au Bénin et des concerts avec Black Santiago et Danialou Sagbohan.

Akpédjé Ayosso

