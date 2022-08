1204 futurs soldats béninois en formation

Le Centre de Formation Militaire de Bèmbèrèkè (CFMB) accueille depuis mercredi 17 août 2020 les nouvelles recrues des Forces Armées Béninoises.

C’est parti pour trois (03) mois de formation pour 1204 futurs soldats composés de 704 soldats d’active dont 73 filles et des recrutés sur titre dont 500 jeunes et 41 filles.

« Le séjour de ces jeunes gens au Centre de Formation Militaire de Bèmbèrèkè ne sera pas un parti de plaisir. C’est le métier des armes qui l’exige, (…) ils (nouveaux soldats, Ndlr) seront soumis aux exercices d’endurance, de renforcements musculaires et psychologiques, de mise sous conditions de stress permanents et autres », a indiqué le Lieutenant-Colonel Henri Agossou Toze, Commandant du Centre de Formation Militaire de Bèmbèrèkè (CFMB) au lancement de la formation, mercredi 17 août 2022 à Bembèrèkè.

Ces nouvelles recrues, conformément à l’objectif de sécurisation des populations visé par le gouvernement, recevront entre autres des modules de cours sur la culture militaire générale, le règlement militaire, l’instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat.

Le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, Général Fructueux Gbaguidi a souhaité la bienvenue aux nouveaux soldats.

A l’endroit du corps d’encadrement des nouvelles recrues, le ministre de la défense nationale a été ferme. « Vous avez pour mission de forger des hommes, de les transformer et de façonner leurs esprits. Vous constituez pour eux un miroir et un guide. Faites de ces jeunes gens des hommes accomplis. Je ne veux recevoir aucun compte rendu de mauvais traitements ou harcèlement de votre part », a martelé Fortunet Alain Nouatin .

