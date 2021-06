Le procès du Pdg de Sonimex et ses co-accusés fixé au 15 juillet)

L’affaire trafic de drogue et corruption au port de Cotonou a conduit en prison le patron de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (Ocertid), Constant Badé, et l’adjoint au patron de l’Unité mixte de la police républicaine. Dans le cadre de cette affaire impliquant le PDG de la Sonimex, 11 personnes au total séjournent en prison à la date du lundi 28 juin 2021. Leur procès est prévu pour le 15 juillet 2021.

Après avoir été écouté par la police judiciaire et présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le patron de l’Ocertid Constant Badé a été déposé en prison ainsi que l’adjoint de l’Unité mixte de la police républicaine qui assure le contrôle des conteneurs au Port Autonome de Cotonou. Ces derniers sont poursuivis pour abus de fonction et complicité d’acquisition de stupéfiants.

Fin semaine dernière, 09 personnes ont été déposées en prison dont le Président directeur général de la société de matériaux de construction Sonimex Séraphin Yéto. Selon Frissons Radio, parmi les personnes déposées en prison, il y a 04 individus d’une société française de la place dont le directeur d’exploitation, 02 transitaires et 02 enleveurs d’une société de consignation. Les cadres de la société française placés en détention provisoire pour trafic de drogues et corruption sont ceux de Bolloré Logistics.

Le procès des personnes inculpées dans l’affaire s’ouvre le 15 juillet prochain.

L’affaire de trafic de drogue remonte à plusieurs semaines. 150 plaquettes de cocaïne de 145,5 kilogrammes ont été saisies dans un seul conteneur de sucre. Les conteneurs vendus par un expatrié français au PDG de Sonimex Séraphin Yéto venaient du Brésil avec un détour par l’Espagne. Le passeport de l’importateur des conteneurs a été saisi après la découverte par l’Ocertid et l’Unité mixte de contrôle. Le passeport a été par la suite restitué à l’expatrié et il y a eu main levée sur les conteneurs incriminés.

