1 voiture, 5 motos et 5 chèvres saisies chez deux présumés voleurs

Une équipe conjointe des commissariats de Houèdogli et de Toviklin dans le département du Couffo a effectué une descente inopinée au petit matin du jeudi 1er juillet 2021 au village Mètohoué. Deux individus suspects ont été interpellés et plusieurs objets volés ont été retrouvés à leur domicile.

Agissant à la suite de signalement des populations, la police a perquisitionné le domicile de deux (02) individus au petit matin du jeudi 1er juillet 2021 dans le village Mètohoué, département du Couffo. La perquisition a permis de retrouver une (1) voiture de marque Nissan, cinq (05) motocyclettes dont trois de marque Bajaj, une Yamaha mate 50, une cross de marque Xingfu, toutes d’origine douteuse, une plaque minéralogique de motocyclette et cinq (05) chèvres dont une solidement attachée.

Poursuivis pour vol de motocyclettes et de ruminants, les deux (02) individus ont été interpellés.

De sources policières, les investigations se poursuivent pour démanteler le réseau spécialisé dans le vol de motocyclettes et de ruminants dans les arrondissements de Houèdogli et de Toviklin.

M. M.

2 juillet 2021 par