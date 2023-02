1 mort et 2 blessés dans une bagarre avec un militaire à Bembèrèkè

Une bagarre entre un militaire et trois individus dans la matinée de ce mercredi 15 février 2023 à Bembèrèkè dans le département du Borgou a viré au drame.

Un (01) mort et deux (02) blessés. C’est le bilan d’une bagarre entre un homme en treillis et trois civils dans la commune de Bembèrèkè ce mercredi 15 février 2023.

Tout est parti d’une bagarre au cours de laquelle le miliatire aurait utilisé une arme blanche.

Pour l’heure, les causes de la bagarre ne sont pas encore connues.

Une équipe de police a été dépêchée sur les lieux du drame.

M. M.

