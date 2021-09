1 mort et 2 blessés dans un braquage

Un cambiste a été tué et deux membres de sa famille ont été blessés dans un braquage survenu, mardi 21 septembre 2021.

Les hors-la-loi ont attaqué un cambiste sur l’axe menant du grand carrefour de Sèmè vers la frontière avec le Nigéria vers 6h du matin, ce mardi 21 septembre 2021.

Les braqueurs ont tiré à l’aide d’une AKM sur le cambiste qui se rendait à moto sur son lieu de travail avec sa femme et sa fille âgée de 15 ans.

Ces dernières ont été grièvement blessées et transférées d’urgence au Centre Hospitalier Départemental de l’Ouémé (CHDO) de Porto-Novo.

Selon les informations, les malfrats ont opéré avec des motos Bajaj et Dayang.

Pour l’heure, aucune information n’a circulé sur la somme emportée par les malfrats.

La police a ouvert une enquête.

M. M.

