07 conseillers de Savalou abandonnent les FCBE

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) présidé par le chef de file de l’opposition continue de perdre des membres. Une démission collective a été déposée le 10 octobre 2021 par 7 conseillers communaux de Savalou.

Trois conseillers communaux de Doumè, deux conseillers de Kpataba, un conseiller communal de Tchetti et un autre d’Ottola ont rendu leur démission au parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Les sept conseillers démissionnaires dénoncent une marginalisation dans les prises de décisions au sein du parti, dirigé par Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition.

« (...) Depuis les préparatifs des élections présidentielles de mai 2021 à ce jour, nous, conseillers communaux FCBE de Savalou, ne nous sentons plus concernés par la vie du parti. Nos attentes pour un retour à la normale de la situation au sein du parti sont restées vaines. Nous nous sommes sentis totalement marginalisés dans les prises de position du parti et sommes restés sans soutien des responsables du bureau politique pendant tout ce temps », dénoncent les sept démissionnaires, dans une lettre collective en date du 10 octobre 2021, adressée au Secrétaire Exécutif National de FCBE Paul Hounkpè.

La démission collective a été prise à la suite de réflexions mûries, à en croire les sept conseillers.

13 octobre 2021