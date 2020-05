04 prétendants au poste de maire à Bohicon

Quatre conseillers du parti Bloc Républicain convoitent le poste de maire de Bohicon. Au nombre des prétendants, il y a Me Rufino d’Almeida, avocat d’affaires et directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement. Comme lui, Armand Gansè, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema), Germain Yaou et dame Agbossaga nourrissent également des ambitions pour le poste.

Parmi toutes ces candidatures, celle qui retient le plus l’attention, est Me Rufino d’Almeida. Né à Bohicon d’une commerçante et d’un enseignant catholique, il y a passé une bonne partie de son enfance. C’est un cadre chevronné qui a, à son actif plusieurs diplômes universitaires (Dess en droit de la construction, Dea en droit public et relations internationales, Dess d’administrateur public et privé pour l’Afrique, Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), diplôme de l’Institut d’étude judiciaire (Iej) de la faculté de droit Jean Monnet de Sceaux (France), diplôme d’ingénieur technologue en génie climatique) et autres.

Ses compétences, son savoir-faire, son esprit de management, son engagement et sa détermination sont entre autres les valeurs, qui ont poussé Abdoulaye Bio Tchané à le solliciter pour coordonner ses activités politiques en Europe. Depuis 2017, il occupe à ses côtés, le poste de directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement.

Autant de qualités qui rassurent les populations de la ville carrefour qui ne voient dans la flopée de candidatures, que celle de Me Rufino d’Almeida comme seule et unique cadre capable de poursuivre les œuvres de développement de la commune.

L’autre candidature qui agite les opinions est celle de Armand Gansè. Le directeur général de la Sogema, après le départ de son leader Luc Atropko pour Cotonou, veut prendre en main la commune et poursuivre les œuvres entamées.

A travers un communiqué signé de 13 conseillers sur les 20 du parti BR, c’est Germain Yaou qui est retenu pour gérer la commune pour les 06 prochaines années.

Dans le lot des candidats, dame Agbossaga, également conseiller du BR, nourrit aussi des ambitions pour le poste.

L’élection étant prévue pour la semaine prochaine, les tractations politiques pourraient tourner en faveur de l’un ou de l’autre des 04 candidats.

Pour le moment, les populations de la ville carrefour retiennent le souffle pour voir quel sera le résultat au terme du vote.

F. A. A.

