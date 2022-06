03 Ghanéens et 02 Nigérians arrêtés à la frontière Bénin/Nigéria

05 individus dont trois Ghanéens et deux Nigérians ont été interpellés dans la nuit du dimanche au lundi 06 juin 2022 à Kétoukpè par une patrouille du corridor.

En provenance du Nigéria pour le Ghana, les mis en cause étaient à bord de 03 véhicules.



Parmi les 05 individus interpellés, on dénombre un mécanicien et un conducteur de véhicules d’occasion résidant au Nigéria ; et un mécanicien et un homme d’affaire ghanéens, et un policier de la garde présidentielle du Ghana.

La perquisition effectuée a permis de découvrir une paire de menottes chez le policier. Des plaques d’immatriculation d’autres pays ont été également découvertes.

Les trois véhicules selon les informations, sont conduits à la brigade mobile de Porto-Novo. Une enquête est ouverte.

F. A. A.

7 juin 2022 par ,