l’INStaD sensibilise les commerçants et commerçantes de Dantokpa, Missebo et Gboganou

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a lancé il y a quelques semaines, la collecte des données du troisième Recensement Général des Entreprises (RGE3). Cette opération qui couvre tout le territoire national, va bientôt atteindre les marchés de Dantokpa, Missebo et Gboganou. Afin de réussir cette phase délicate, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), bras opérationnel du RGE3, a tenu le vendredi 8 décembre 2023 une séance de sensibilisation avec les responsables des secteurs d’activités desdits marchés. C’était dans les locaux de la Société Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA).

Le chef Service des Statistiques Conjoncturelles à l’INStaD, Monsieur Symphorien BANON, a expliqué que la séance de sensibilisation participe de la démarche inclusive adoptée par l’Institut pour conduite l’opération : « Ce sont les responsables des différents secteurs qui ont été rencontrés. Nous les avons sensibilisés de sorte qui ‘ils puissent à leur tour passer le message à leurs membres et obtenir leur adhésion ». Il a également souligné que le Recensement est totalement gratuit et n’engendre pas de paiement supplémentaires d’impôts.

Présent à cette séance de sensibilisation, Arnaud AGBODJETE, Directeur Général par intérim de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), a salué la démarche participative de l’INStaD et a donné l’assurance que la structure qu’il préside appuiera les agents de terrain et l’Institut afin la collecte dans les marchés de Dantokpa, Missebo et Gbogbanou soit une réussite totale.

Très satisfaits par la séance et convaincus de l’intérêt du RGE3, les responsables des secteurs des marchés concernés ont exprimé leur disponibilité à accompagner l’opération. « A notre niveau, on a bel et bien compris le message. C’est pour cela qu’on s’est dit qu’il faut rassembler les responsables de chaque zone pour que le message puisse passer. Ces responsables iront relayer le message afin que tout le monde soit recensé », a rassuré Anastasie CHODATON, représentante des usagers des marchés sous la tutelle de la SOGEMA.

A la suite de cette séance de sensibilisation qui a abouti sur l’adhésion des responsables des secteurs et zones, les agents de collecte descendront dans lesdits marchés dans les tous prochains jours.

