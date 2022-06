Yayi Ladékan et Soulé Zoumarou lance le réseau RBER

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou ont procédé au lancement ce jeudi 30 juin 2022 à l’Université d’Abomey-Calavi, du Réseau Béninois d’Education et de Recherche (RBER). Il s’agit d’une plateforme internet qui permettra aux étudiants et universitaires d’apprendre et de faire des recherches scientifiques.



L’interconnexion des universités actée au Bénin. Ceci, grâce à la mise en place du Réseau Béninois d’Education et de Recherche. Ce réseau selon le ministre de l’enseignement supérieur, permettra à plus de 100.000 étudiants d’avoir accès à l’internet, à la documentation, au cours en ligne et au savoir en général dans les mêmes conditions que leurs camarades des universités d’Europe, d’Amérique et d’Asie, grâce à l’interconnexion avec le Réseau d’éducation et de recherche d’Afrique centrale et de l’ouest.

« Le train du numérique est arrivé à l’Université d’Abomey-Calavi », s’est réjouie Eléonore Yayi Ladékan.

Pour sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation, « la distance n’est plus un frein à l’accès aux connaissances, à l’accès aux compétences ».

La mise en œuvre de la plateforme RBER, selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, s’inscrit dans le cadre du Programme d’action du gouvernement.

Au Bénin, le réseau RBER interconnecte 10 Centres Universitaires.

L’Université d’Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin est déjà connectée avec la Faculté des sciences de la santé (FSS), l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM), l’Ecole normale supérieure (ENS), l’Institut des sciences de mathématiques de Dangbo.

Pour accéder à la plateforme RBER, il suffit de se connecter à son compte de la plateforme e-learning.

