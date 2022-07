Webb Fontaine met en oeuvre un nouveau système de gestion douanière au Benin

Le projet renforce le partenariat de longue date entre Webb Fontaine et le gouvernement béninois, qui a l’ambition de se développer et de devenir l’un des environnements commerciaux les plus avancés technologiquement de la région

Webb Fontaine, l’un des principaux fournisseurs de solutions avancées et innovantes au service des gouvernements et de la douane, a annoncé que sa solution Customs Webb a été choisie par le Bénin comme nouveau système douanier, en remplacement de SYDONIA World.

Le projet renforce le partenariat de longue date entre Webb Fontaine et le gouvernement béninois, qui a l’ambition de se développer et de devenir l’un des environnements commerciaux les plus avancés technologiquement de la région.

Le projet se poursuit vers une approche entièrement intégrée du commerce, interconnectant toutes les principales plateformes commerciales telles que le guichet unique, le système communautaire portuaire, la solution de suivi électronique des marchandises, et maintenant, via Customs Webb, le système douanier. En tant qu’élément central et essentiel de l’environnement commercial, il est crucial et urgent pour les gouvernements d’exploiter des systèmes douaniers modernes et efficaces.

« Customs Webb, le système douanier de Webb Fontaine, basé sur l’intelligence artificielle, a été choisi par le Bénin pour parachever l’entreprise de modernisation de la douane et optimiser l’environnement des échanges commerciaux. L’expertise métier de Webb Fontaine dans la fourniture de technologies de pointe et de solutions numériques en matière de digitalisation est un gage de succès. Avec ce nouveau système, la volonté des pouvoirs publics de faire du Bénin une plate-forme exemplaire dans la simplification et la transparence des procédures de dédouanement, emprunte un tournant décisif.

Dans le cadre d’un partenariat fécond avec toute la communauté industrielle, commerciale et logistique, la douane s’engage à accompagner tous les acteurs économiques »

(Alain Hinkati, Directeur Général des Douanes du Bénin)

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par les douanes béninoises pour un projet aussi important. La longévité de notre partenariat est un véritable témoignage de l’engagement du Bénin en faveur de la numérisation et de la transformation de l’environnement du commerce. Customs Webb est un système puissant qui utilise la technologie de l’IA afin de numériser l’ensemble du processus de dédouanement. La mise en œuvre de Customs Webb constituera un énorme pas en avant dans la mission du Bénin, et les impacts positifs en seront ressentis par l’ensemble de la communauté commerciale. »

(Samy Zayani, Directeur Commercial Webb Fontaine)

Pour Webb Fontaine, un bilan réussi démontre sa capacité à utiliser la technologie pour faciliter les échanges, sécuriser les revenus et réduire les délais de dédouanement, tout en améliorant considérablement la bonne gouvernance commerciale.

Distribué par APO Group pour Webb Fontaine.

À propos de Webb Fontaine :

Webb Fontaine est une entreprise qui redéfinit l’avenir du commerce. Reconnu par les gouvernements du monde entier, Webb Fontaine fournit des solutions à l’échelle de l’industrie pour accélérer le développement et la modernisation du commerce. L’entreprise utilise des technologies uniques pour permettre aux pays d’émerger en tant que leaders dans l’avenir du commerce.

Le transfert de connaissances est au cœur des projets de Webb Fontaine composé d’une équipe d’experts qui travaillent à travers le monde, responsabilisant les communautés et les gouvernements locaux.

En tant que leader doté des plus grands centres de R&D de l’industrie, Webb Fontaine développe et améliore continuellement les pratiques commerciales internationales, reliant les pays, les frontières et les personnes.

