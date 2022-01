Voici les décisions prises par Talon et ses pairs

Le chef de l’Etat Patrice Talon a pris part dans la matinée de ce vendredi 28 janvier 2022 par visioconférence, à un sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina-Faso.

Le Président burkinabé Marc Rock Christian Kaboré a été renversé par un coup d’Etat dimanche 23 janvier 2022. Patrice Talon et ses pairs ont selon le point fait par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci, ont adopté plusieurs décisions. Les chefs d’Etat de la CEDEAO ont condamné le coup d’Etat au Burkina-Faso. Ils ont décidé de la suspension immédiate du Burkina de toutes les Institutions de l’organisation sous-régionale et réclamé la libération immédiate du Président Kaboré. .

Pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel, ils ont décidé de dépêcher une délégation des Chefs d’Etat-major des armées et des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO.

Les dirigeants des pays de la CEDEAO tiendront une session extraordinaire le 04 février 2022 afin d’examiner les résultats et les recommandations des deux missions et l’évolution de la situation.

Lors de cette rencontre extraordinaire, les chefs d’Etat ont également abordé la révision du protocole additionnel de l’organisation sous-régionale sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le but est de renforcer ce protocole.

Le protocole énonce dans ses principes « qu’un "gouvernement ou un pouvoir n’est établi que par des élections, et que tout changement anti-constitutionnel est interdit et toute méthode d’accession au pouvoir d’Etat par les armes est strictement proscrite ».

