Voici le mode de répartition des fonds FADEC 2022

La répartition des 37 milliards FCFA alloués aux 77 communes dans le cadre du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADEC) au titre de l’année 2022 a été indiquée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon. La nouvelle a été annoncée lors de la session ordinaire au titre de l’année 2022 de la Commission Nationale des Finances Locales (Conafil) tenue jeudi 23 juin dernier

Selon le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, sur les trente-sept millions FCFA, « environ sept milliards trois cent millions seront consacrés aux charges de fonctionnement dont un milliard pour le paiement des factures d’électricité et d’eau des écoles maternelles et primaires, dix milliards pour le Fadec Asphaltage, dix-huit milliards environs pour le Fadec Non Affecté qui seront répartis au cours de la session ».

Le ministre a précisé qu’un milliard et demi sera alloué au Fadec Covid-19 et les neuf cent (900) millions restants pour le nouveau guichet Sahel.

Ces clarifications sur la répartition du FADEC 2022 ont été données jeudi 23 juin dernier lors de la session ordinaire 2022 de la Conafil.

