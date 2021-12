Voici le costume d’audience du magistrat dans les juridictions du fond

Les magistrats portent dans l’exercice de leurs fonctions un costume de la forme et de la couleur précises. Par décret en date du 17 novembre 2021, le chef de l’État Patrice Talon a pris un décret portant description du costume d’audience du magistrat dans les juridictions du fond.

Selon l’article 2 du décret dans les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, à la commission d’instruction, à la chambre du jugement, à la chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme et au Parquet spécial près ladite Cour, les magistrats portent aux audiences ordinaires, une toge noire à grandes manches avec simarre de soie munie d’épitoge avec bande d’hermine et de cravate tombante batiste blanche plissée. Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, il faut une toge noire à grandes manches avec simarre de soie noire munie d’épitoge avec bande d’hermine, cravate bleue claire à franges de soie et une toque noire ornée d’un galon d’argent.

Il est précisé que la toque des présidents des tribunaux et des procureurs de la République à un double galon d’argent.

Le costume des magistrats dans les cours d’appel, cours d’appel de commerce et à la chambre d’appel de la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme a aussi des particularités. Les magistrats portent aux audiences ordinaires, une toge rouge avec simarre de soie noire. Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, ils portent une toge rouge avec simarre de soie noire et une toque de velours noir bordée en bas d’un galon de soie liséré d’or.

La toque du Président de la Cour d’Appel et du Procureur général a un double galon de soie liséré d’or. Le revers de leur toge est doublé d’hermine.

A.A.A

