Voici la composition de l’équipe béninoise

Les Ecureuils du Bénin affrontent ce jeudi 24 mars 2022 à Antalya en Turquie, la sélection nationale de Libéria. A quelques heures de la rencontre, le sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji a publié la liste des 11 premiers entrant.

Le Bénin démarre ce jeudi 24 mars les matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022. Pour cette première rencontre face au Libéria, Moussa Latoundji a opté pour un système de 4.4.2

Dans les buts, Saturnin Allagbé. A la défense pour enrailler les velléités libériennes, un quarto composé de Khaled Adenon, Oliver Verdon, David Kiki, et Doremus Melvyn.

Le milieu de terrain sera animé par Cebio Soukou, Matteo Ahlinvi, Sessi d’Almeida et Jodel Dossou. A l’attaque pour violer les buts libériens, Aiyegun Tosin et Steve Mounié.

Le coup d’envoi sera donné à 14h, heure de Cotonou.

Après la rencontre de ce jour, l’équipe nationale jouera un autre match amical face aux Eperviers du Togo.

F. A. A.

24 mars 2022 par ,