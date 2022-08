Le logo du parti UP sera modifié

Le parti Union Progressiste (UP) pourra-t-il garder son logo originel pour les législatives de janvier 2023 ? C’est la grande interrogation que l’on se pose au regard de l’adhésion de grands partis, les uns aussi intéressés que les autres par le maintien de leurs logos et identités.



A quelques mois des législatives de janvier 2023, l’Union Progressiste (UP) enregistre l’adhésion de grands partis politiques.

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) officialise son adhésion à la formation politique vendredi 19 août prochain au cours d’un congrès extraordinaire. Les Tchoco-Tchoco bien qu’étant unanimes sur la fusion de leur parti avec l’UP, restent très attachés au maintien de l’arc-en-ciel, leur emblème. Plusieurs images indiquant le nouveau logo du bloc UP avaient fait le tour des réseaux sociaux depuis cette annonce.



Mais depuis ce mercredi matin, des sources concordantes annoncent l’adhésion de l’Union démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) à l’UP.

S’il est vrai que ces adhésions vont lourdement peser lors des prochaines joutes électorales, il est à reconnaître aussi que la formation politique de Joseph Djogbénou devra trancher une question : celle du logo du parti. Le baobab dans un fond jaune sera-t-il maintenu ? C’est la grande question qui se pose car, comme les Tchoco-Tchoco, les militantes et militants de l’UDBN pourraient exprimer aussi le désir de voir le ‘’maïs nourricier’’ sur le logo final qui sera retenu.

Ce qui est sûr, le parti UP avec la fusion de ses nouveaux alliés ne pourra plus gardé son logo original pour aller aux prochaines législatives.



F. A. A.

17 août 2022 par ,