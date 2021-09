La Grande Bretagne va ouvrir un consulat à Dakhla

La Grande-Bretagne veut reconnaître la souveraineté du Royaume sur le Sahara marocain après les Etats-Unis d’Amérique et ouvrir un consulat à Dakhla.

Le média public britannique BBC a publié récemment la carte du Royaume du Maroc incluant les provinces du Sud. Fin décembre 2020, les Etats d’Unis d’Amérique ont reconnu la marocanité du Sahara. Ce qui a conduit à la publication de la carte complète du Maroc par plusieurs sites Web officiels américains et internationaux. Cet acte amène les observateurs nationaux et internationaux à anticiper sur la décision du Royaume-Uni relative à la question du Sahara marocain.

A sa sortie de l’Union Européenne, le Royaume-Uni a signé un accord avec le Maroc (couvrant les provinces du Sud) afin de continuer les échanges économiques. « Ce qui a été publié par certains sites espagnols sur l’éventualité de l’ouverture d’un consulat par la Grande-Bretagne au Sahara marocain, à l’instar des Etats-Unis d’Amérique, n’est pas nouveau, car plusieurs médias internationaux ont déjà évoqué l’existence d’un dialogue serein entre les diplomaties marocaine et britannique en ce sens », a déclaré l’avocat et spécialiste de la question du Sahara marocain Nouafal Bouamri à Libé rapporté par ‘’Libération’’. Selon lui, « la reconnaissance de la marocanité du Sahara et l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla ou de Laâyoune ne seront qu’une traduction de la relation économique forte entre les deux pays ».

Nouafal Bouamri a également évoqué « l’information publiée récemment selon laquelle le Maroc attend un grand cadeau de la Grande-Bretagne à l’occasion de l’anniversaire de la Reine Elizabeth du fait de l’ancienneté des relations qui unissent les monarchies marocaine et britannique, d’autant plus que la Grande-Bretagne ne cesse de soutenir les résolutions du Conseil de sécurité relatives au conflit du Sahara appelant à une solution politique basée sur le projet d’autonomie proposé par le Royaume ».

A.A.A

4 septembre 2021