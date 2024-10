L’artiste musicien béninois, Vano Baby est nominé aux Prix Internationaux des Musiques Urbaines et Coupé-Décalé (PRIMUD). Il l’a annoncé vendredi 04 octobre 2024, à travers une publication sur sa page Facebook.

Vano Baby nominé aux PRIMUD. Le jeune rappeur béninois va représenter son pays lors de la cérémonie qui se tiendra en Côte d’Ivoire le 10 novembre 2024. Cette distinction selon les organisateurs, est le fruit du talent de l’artiste et de son travail acharné.

Créés par l’artiste ivoirien Molare, les PRIMUD visent à honorer les artistes ivoiriens et africains. Pour l’édition 2024, les votes commenceront officiellement le 15 octobre prochain, et le gagnant sera connu à l’issue de ce processus.

L’artiste ivoirien, Didi B a remporté l’édition précédente.

6 octobre 2024 par ,