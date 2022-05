Une réouverture de l’exposition prévue pour le 15 juillet

Réouverture de l’Exposition « Art du Bénin d’hier et aujourd’hui : de la restitution à la révélation » le 15 juillet 2022. L’annonce a été faite ce dimanche 22 mai par le ministre de la culture Jean Michel Abimbola .



Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore visité l’exposition des trésors royaux et des œuvres contemporaines à la Présidence du Bénin. Une réouverture est annoncée pour le 15 juillet 2022. Elle va durer 45 jours.

’’Je peux vous annoncer avec beaucoup de joie que le 15 Juillet prochain, nous allons de nouveau ouvrir pour 45 jours, pour la période de la fête de l’indépendance afin que les Béninois, qui n’ont pas eu l’occasion puissent l’avoir. Mais ce sera sous un autre format pour que le plaisir de la visite, le plaisir muséal soit totalement préservé”, a annoncé le ministre de la culture, Jean Michel Abimbola sur Twitter.

Cette réouverture permettra aux vacanciers et autres de se rendre au Palais de la Marina pour admirer les 26 Trésors Royaux et les œuvres contemporaines.



Plus de 200 000 visiteurs

Ce dimanche 22 mai 2022 est le dernier jour de l’Exposition « Art du Bénin d’hier et aujourd’hui : de la restitution à la révélation ». Ouvert au public le 20 février dernier, l’Exposition a enregistré en trois mois plus de 200.000 visiteurs.

A.Ayosso

