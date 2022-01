Une multitude de succès qui force l’admiration selon Louis Vlavonou

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a reçu ce vendredi 21 janvier 2022, les vœux des corps constitués de la Républiques. Les présidents des institutions, le corps diplomatique et la haute hiérarchie militaire ont sacrifié à la tradition en formulant au chef de l’Etat, leurs vœux du nouvel an.

Les présidents des institutions ont été les premiers à présenter leurs vœux au chef de l’Etat. Analysant les actions menées en 2021, ils ont estimé que l’année écoulée a été marquée par une multitude de succès qui force l’admiration ; et ce en dépit de la crise sanitaire de la Covid-19, et les « déplorables attaques terroristes ». Un résultat qui dénote des politiques réalistes du chef de l’Etat, a souligné le porte-parole des présidents des institutions de la République, Louis Vlavonou.

En remerciant le président de la République pour « les pertinentes réformes » qui propulsent le Bénin au rang des nations qui tutoient le développement, il a formulé ses « sincères vœux de paix, de bonne santé, de prospérité et de succès », d’abord pour le chef de l’Eta lui-même, son épouse et sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs prié Dieu afin qu’il inspire davantage le chef de l’Etat dans sa haute mission républicaine, de continuer à l’assister en tout temps et en tout lieu.

Répondant aux vœux des présidents des institutions, le chef de l’Etat a souhaité que le Bénin reste accroché définitivement au train du développement.

Les points positifs mis au crédit de l’action gouvernementale au cours de l’année 2021 selon Patrice Talon, sont en réalité au mérite de tous. « Avec abnégation, nous œuvrons à la restauration de l’autorité de l’Etat, nous menons une lutte assidue contre l’impunité et la mauvaise gouvernance, nous mettons en place les infrastructures nécessaires à l’amélioration des conditions de vie, et nous redressons l’économie », a ajouté le président de la République.

A l’en croire, l’année 2022 s’annonce décisive, notamment par l’impulsion que le gouvernement entend donner à la réalisation des projets majeurs afin que le pays s’affirme davantage comme un exemple de réussite, et donc, de motif de fierté pour ses enfants.

Après les présidents des institutions, le chef de l’Etat a reçu les vœux du corps diplomatique accrédité au Bénin, et de la hiérarchie militaire.

