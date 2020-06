Une mission de supervision dans les lieux de culte ce week-end

Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koukpaki au cours de la rencontre avec les responsables de culte ce jeudi 18 juin 2020, a annoncé une mission de contrôle des règles barrières à la pandémie du Coronavirus le weekend prochain dans les églises et lieux de culte.

« Nous allons déployer dans le weekend beaucoup de nos éléments qui reviendront le lundi nous dire images à l’appui, comment le weekend s’est passé dans les différentes communautés religieuses, et après cela, le gouvernement avisera », a annoncé le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence. Ainsi, au terme de ladite mission et au regard de l’évolution de la maladie dans le pays, le gouvernement serait amené les jours à venir, à prendre d’autres mesures afin de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Depuis la réouverture des églises et lieux de culte le 02 juin dernier, le nombre de cas confirmés ainsi que les décès liés à la Covid-19 a connu une hausse exponentielle. De 259 cas confirmés, 150 guéris et trois décès, le Bénin en l’espace de deux semaines a enregistré une augmentation considérable du nombre de cas confirmés et des décès. Selon les derniers chiffres du gouvernement, le pays compte désormais 597 cas confirmés, 348 sous traitement, 238 guéris, et 11 décès.

Les responsables de confessions religieuses ont été invités au cours de la rencontre, à s’engager davantage dans le respect des règles barrières afin d’éviter la propagation de la maladie.

