Une délai supplémentaire accordé aux propriétaires terriens retardataires

Le ministre de l’économie et des finances, Président des commissions d’expropriation et d’indemnisation, a informé les personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé qu’il sera organisé à titre exceptionnel, un ratissage pour la collecte des dossiers des retardataires en vue de la finalisation du processus d’indemnisation. Les personnes concernées sont invitées à déposer leurs dossiers dans les locaux de l’arrondissement de Glo-Djigbé du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 09 octobre 2020 aux fins de recevoir leurs indemnités de dédommagement. Selon le communiqué signé par le ministre ce délai de grâce est accordé aux personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé suite à une doléance des nouveaux maires des communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè et de celle de certains citoyens.

M. M

21 septembre 2020 par