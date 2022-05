Une collégienne hospitalisée, ses partenaires arrêtés

Cahiers et livres fermés au profit de plaisirs charnels, les élèves sacrifient leur avenir ! Les faits mettent en cause des élèves (une jeune fille et cinq jeunes garçons) du Collège d’Enseignement Général d’Azovè (CEG1) dans le département du Couffo.

A quelques mois de l’examen du Brevet d’Etudes Primaire Cycle (BEPC), cinq garçons et une jeune fille, tous en classe de 3è M2 au Collège d’Enseignement Général d’Azovè (CEG1), département du Couffo ont préféré sécher les cours au profit d’une séance de jambes en l’air.

Le vendredi 06 mai 2022, les cinq jeunes garçons et la jeune fille ont eu des relations intimes de 10 heures à 15 heures. Mais la séance de partouze (relation sexuelle en groupe) va tourner mal d’abord pour la jeune fille et pour les garçons.

La jeune collégienne est tombée évanouie après les longues heures d’ébats sexuels. Elle a été transportée d’urgence et discrètement à l’hôpital de zone d’Aplahouè par l’un des jeunes garçons présumés violeurs sur une moto-taxi. Des passants ont aperçu la fille lors de l’évacuation et ont informé ses parents.

L’administration du collège a été informée à son tour. Une enquête a été ouverte.

Le commissariat d’Azovè a interpellé les cinq jeunes garçons. Poursuivis pour « viol », les cinq jeunes garçons ont été présentés au Procureur et déposés en prison.

M. M.

13 mai 2022 par ,