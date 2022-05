Une collaboration fructueuse entre FBF, CAF et FIFA

La gestion des relations entre la Fédération béninoise de football (FBF) et les faîtières est une constante indissociable du fonctionnement de la fédération béninoise en ce sens qu’elle y est étroitement liée. La FBF est affiliée à la FIFA depuis 1962 et la CAF depuis 1969. En tant que membre intégral de ces associations sportives, la FBF est soumise à des règlements et tenue à des obligations. De la même manière, elle bénéficie de plusieurs avantages de celles-ci. Aussi, comme on a pu le constater sous les mandatures antérieures, les relations entre la FBF et la CAF d’une part et la FBF et la FIFA d’autre part ne sont pas toujours au beau fixe.

Retour sur les points saillants des relations entre la FBF et la CAF : 2018-2022

*La Confédération Africaine de Football dispose en son article 2, alinéas 1-a et 1-b : « De promouvoir et de développer le football et de le diffuser en Afrique en tenant compte de son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire, et ce, en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de développement ».

A ce titre, elle est par exemple intervenue pour porter une aide financière aux fédérations africaines en général et à la fédération béninoise en particulier à la faveur de la pandémie de la Covid-19 en 2020.

*La CAF apporte également un appui technique à la FBF.

Les séances périodiques de formation et de recyclage aux acteurs du cuir rond. Le recyclage des entraîneurs pour la validation des licences « C » et « B » de la CAF version 2021 au profit de plusieurs stagiaires, qui a débuté en février 2022 en est une parfait illustration.

*Désormais, le stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou rénové et respectant les normes internationales, est fréquemment sollicité pour abriter les rencontres internationales des compétitions de la CAF et de la FIFA. Ainsi, Cotonou va accueillir la finale 2021 de la Coupe de Confédération de la CAN. Plusieurs autres rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN s’y sont déroulées.

*L’arbitrage béninois bénéficie aussi de la confiance de la CAF. Ainsi, dans le cadre du premier tour aller des préliminaires de la coupe de la Confédération CAF 2021-2022, plusieurs arbitres sont désignés pour officier lors des rencontres.

La collaboration entre la FBF et la CAF est d’autant plus bonne que des Béninois sont même représentés au sein de la structure organisationnelle de l’institution faîtière.

Des Béninois à la CAF

*L’arbitre Rosalie Ndah Tempa est la représentante féminine dans le collège d’experts en arbitrage technique de la CAF dans la Zone Ouest B. Elle fait partie ainsi de la Commission des arbitres de la CAF. Rosalie Ndah Tempa a été aussi des officiels béninois à la CAN Cameroun 2021.

*Son compatriote Hervé Dassoundo est le « Directeur Marketing » de la CAF depuis décembre 2021.

*Enfin, Mathurin de Chacus, le président de la FBF, présent à la 43ème Assemblée Générale élective de la CAF, a été élu au Conseil de la FIFA, qui est l’organe de gouvernance du football mondial. Il devient par la même occasion, membre du Comité exécutif de la CAF.

La lune de miel de la FIFA et de la FBF

Invité par le président de l’instance faîtière du football mondial, Mathurin de Chacus, quelques jours seulement après son arrivée à la tête de la FBF, s’est rendu à Zurich siège de la FIFA début septembre 2018. Un acte d’adoubement, qui vient entériner son élection. Selon le compte rendu fait par le directeur de la communication de la FBF Félix Sohoundé Pépéripé, Gianni Infantino a décidé de soutenir et d’accompagner le nouveau comité exécutif de la FBF dans son plan d’action. Plusieurs projets de la FBF seront soutenus par la FIFA. Ainsi donc :

Le 10 janvier 2019, Gianni Infantino pose la première pierre de la réhabilitation du centre d’excellence de Missérété sous le leadership de Mathurin de Chacus.

Inaugurée, mercredi 16 septembre 2020, la pelouse synthétique du stade municipal Jean Pierre Gascon de Pobè a été réceptionnée le 15 octobre de la même année par la FBF. Cette réalisation a été initiée par la FBF sur un financement de la FIFA. Techniquement, c’est la plus grande pelouse du Bénin avec une superficie de 10 800 m². Elle est certifiée FIFA QUALITY après inspection des laboratoires agréés par la FIFA.

La FIFA, la FBF et le gouvernement béninois ont signé un accord sur le développement du football scolaire. C’est une convention de coopération en vue de développer la pratique du football de base au Bénin, tant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. L’accord a une portée historique par sa nature, car son objectif principal est la mise en place d’un programme de classes sportives et un championnat scolaire.

Le Secrétaire Général Adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, présent à cette signature a déclaré : « Cet accord est exemplaire, car il reconnait le rôle majeur que le sport joue dans la société et démontre comment gouvernements et autorités sportives peuvent travailler main dans la main en faveur de la jeunesse. Nous sommes tous pleinement conscients que la pratique du football dans le cadre scolaire permet non seulement de nourrir des futurs talents, mais est également un facteur de promotion de la santé et un vecteur d’intégration et de cohésion sociale ». L’effectivité de cette collaboration fructueuse est le lancement du championnat national scolaire Bénin-FIFA 2021 le 24 juillet 2021.

Le Bénin au championnat scolaire africain 2022

La compétition organisée conjointement par la CAF et la FIFA est une première sur le continent africain. C’est la RDC qui a été l’hôte de ce tournoi des moins de 16 ans. Les jeunes footballeurs et footballeuses du CEG Avrankou (Ouémé) et du CEG Dogbo (Couffo) y ont représenté le Bénin. Chez les dames, le Bénin occupe la 4ème place sur 6 pays et chez les messieurs, il est dernier (6ème derrière 5 pays). Enfin, le gros lot de consolation vient des distinctions, où la Béninoise Pierrette Tchigblo est la joueuse la plus prolifique de la compétition (tous sexes confondus) avec 11 buts. Cette initiative des faîtières du cuir rond concorde bien avec le projet de la FBF de développer le football à la base et de lutter contre le sexisme dont ce sport est souvent victime.

Brouille entre la FBF et les instances faîtières : un épiphénomène !

Les bonnes relations entre la FBF et les faîtières ne sont pas pour autant refroidies. Cependant, les autorités du football béninois ont manifesté leur désapprobation face aux décisions issues de la CAF et de la FIFA dans le cadre des litiges ayant entaché les matchs de qualification pour la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022.

La Fédération Internationale de Football Association, après avoir examiné la réclamation de la FBF à propos des irrégularités constatées lors du match RDC# Bénin comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 a rendu sa décision le 03 décembre 2021. Le Bénin a été débouté et ne jouera pas la phase des barrages de la Coupe du Monde. En quintessence, c’est ce qu’on retiendra de cette crise concernant le nombre de remplacement effectué par les Congolais au cours de ce match.

Le Bénin a-t-il accusé la CAF d’encourager la tricherie ? C’est du moins ce que laissent croire de nombreux médias de la place. C’était dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. En effet, La commission d’appel de la CAF a confirmé le report du match contre la Sierra Leone, qui n’avait pu être joué fin mars 2021 en raison de tests au Covid-19 supposés « frauduleux ». Ceci aurait créé l’ire de la FBF qui aurait voulu que la Sierra Leone soit sanctionnée.

Néanmoins, tout ceci ne sera qu’un épiphénomène. A fortiori, les deux parties travaillent toujours main dans la main.

Ubrick François Quenum

