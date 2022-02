La convention de Canal Olympia suscite colère et indignation

La convention de concession d’occupation de domaine public abritant Canal Olympia d’une superficie de plus d’un (01) ha révèle que la société Talents et Spectacles Bénin ne paye pas grand-chose à la mairie de Cotonou sur une période de vingt cinq ans.

La parcelle « B » du lot 442 du quartier Minonkpo sise dans le 8e arrondissement de Cotonou d’une superficie de 1 hectare 47 are 38 ca (14738 m2) a fait objet de la convention N°001/MCOT/DC/SG-DSEF/DST-DAJuF du 15 mars 2017. Elle a été signée entre Lionel Labarre de Canal Olympia Afrique et l’ex-maire de Cotonou Léhady Soglo pour une durée de 25 ans. Le domaine public abrite désormais "Canal Olympia".

Selon l’article 4 , les redevances pour cette convention de concession sont entre autres : la mise en place d’un groupe électrogène de relais pour les locaux du cabinet du maire de Cotonou ; mobilisation du financement de pavage et de l’assainissement de la bretelle conduisant au cabinet du Maire en assurant son éclairage avec des lampadaires solaires ; mobilisation du financement de la peinture des façades et des couloirs intérieurs des locaux de l’administration municipale et du cabinet du maire ; aménagement du terrain de football (terrain CEG Sainte Rita). C’est tout ce qui a été exigé à la société Talents et Spectacles Bénin par la mairie de Cotonou.

Construit et développé pour la renaissance du cinéma à Cotonou et environs, Canal Olympia est aussi dorénavant le lieu de presque tous les évènements à Cotonou. Au regard des conditions de redevance, la Mairie n’y gagne pas grand-chose.

De sources concordantes, on apprend que des citoyens entendent manifester pour une relecture dudit contrat

