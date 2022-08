Un mort et un blessé, tous deux des passagers d’un tricycle, c’est le bilan d’un accident survenu ce mercredi 24 août 2022 sur la route Djougou-Ouakè.

Un camion et un tricycle sont entrés en collision à Zoumoubani, une localité sise non loin du Collège d’Enseignement Général (Ceg2) de Ouaké, mercredi 21 août 2022.

L’un des passagers du tricycle est mort sur-le-champ.

Le second passager, grièvement blessé a été transporté d’urgence à l’hôpital pour des soins.

M. M.

25 août 2022 par ,