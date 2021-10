Un plan d’urbanisation pour Ouidah et ses environs

Le gouvernement a mis en place un plan directeur d’urbanisme actualisé de la ville de Ouidah élargie aux zones agglomérées de la commune. La décision a été prise ce mercredi 20 octobre 2021 en Conseil des ministres.

L’actualisation du plan directeur d’urbanisme de la ville de Ouidah élargie aux zones agglomérées de la commune démarre. Les travaux visent à consolider les investissements importants qui ont cours dans la ville en vue d’en faire, à terme, une destination phare du tourisme mémoriel en Afrique, de renforcer son potentiel et de préserver la mémoire de l’esclavage. Selon le conseil des ministres du mercredi 20 octobre 2021, l’élaboration du document d’urbanisme participe de la mise en place d’une planification urbaine adaptée à la sauvegarde du patrimoine architectural et touristique, aux changements climatiques et aux enjeux socio-économiques locaux. « (…) Le plan directeur d’urbanisme consistera à : élaborer un document de référence opposable aux tiers, qui indique clairement les zones à risques, les zones non constructibles, celles de protection et de sauvegarde du patrimoine ; mettre en place les outils de gestion urbaine et de maîtrise de l’occupation du sol par les différents acteurs ; assurer la prise en charge des risques potentiels et les anticiper ; ajuster les scenarii de développement urbain aux risques climatiques identifiés ; prendre en compte les impacts du changement climatique pour bâtir une stratégie d’adaptation de la ville », indique le Conseil des ministres.

Les ministres sont instruits de prendre les dispositions qu’il convient en vue de la signature du contrat avec le groupement spécialisé retenu et veiller à sa bonne exécution.

