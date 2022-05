Un pasteur tue sa fille à coups de machette à Abomey-Calavi

Drame à Dékanmè Adjago, un village de Glo-Djigbé, commune d’Abomey-Calavi. Un pasteur a tué à coups de machette sa fille dans la nuit du lundi 16 mai 2022 aux environs de 22h30.



Selon les informations, l’homme de Dieu serait malade depuis quelques jours. Pour son assistance, il a sollicité sa fille, mariée et mère de deux enfants. La jeune dame quitte alors son conjoint pour se mettre au chevet de son géniteur avec ses enfants. Elle servait le repas du soir quand son père s’est mis à lui assener des coups de machette. Certaines sources renseignent que la victime a été décapitée. Elle porterait des blessures au cou, à la nuque, la tempe, au tibia, et plusieurs autres parties du corps.

Observant les actes et les comportements du pasteur depuis quelques jours, le voisinage estime qu’il aurait attrapé la folie. Le meurtrier est actuellement recherché par la police.

F. A. A.

