Un notaire convoqué pour détournement d’un patrimoine successoral

Le procureur spécial près la Cour de répression économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné, ce mercredi 17 novembre 2021, un notaire de renom. Impliqué dans une affaire de détournement d’un patrimoine successoral, le professionnel de droit n’a reconnu les faits que devant le procureur de la juridiction spéciale.

Le notaire en cause selon Le Matinal, se serait compromis dans la gestion d’une succession déférée à son office. La supercherie ayant été découverte, les héritiers en dépit des preuves formelles dont ils disposent, se heurtent toujours à l’opposition de l’officier ministériel qui dit ne reconnaître les faits mis à sa charge. Ils décident alors de porter l’affaire devant la Brigade économique et financière (BEF) où, le professionnel de droit a toujours gardé sa ligne de défense. Ce n’est qu’à la CRIET qu’il a reconnu les faits et s’est résolu à rembourser les sous, estimés à environ 400 millions de francs CFA.

F. A. A.

18 novembre 2021 par