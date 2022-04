Un mort devant la place du Bicentenaire

un accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce vendredi 8 avril, vers 13 heures sur la voie longeant la place Bicentenaire à Cotonou.

Le motocycliste âgé d’une quarantaine d’années a perdu la vie dans un accident de circulation sur la voie (avenue de la Victoire) qui longe la place Bicentenaire. La victime a été percutée par un camion des services de dépannage qui roulait à vive allure selon les témoins. « C’est le camion qui l’aurait cogné, je ne peux pas vous en dire plus », a confié l’un des agents de sécurité rencontré sur les lieux entrain de faire le constat.

Selon un conducteur de taxi moto qui aurait suivi l’accident, le motocycliste qui roulait au milieu de la chaussée n’a pas eu le temps de serrer son côté droit pour éviter le camion qui venait derrière lui à vive allure. « (...) il l’a percuté et il est mort en même temps », a-t-il précisé.

Le chauffeur a abandonné le camion qu’il a stationné au milieu de la chaussée avant de disparaître dans la nature. « Il n’a pas attendu quand il est descendu et il a vu le corps et le sang qui coulait, il a pris la fuite », a ajouté un autre conducteur de taxi moto.

L’accident a créé une embouteillage sur la voie pendant quelque temps.

F. H.

8 avril 2022 par