Un médicament pour traiter toutes les formes du Covid

Xav-19, c’est le médicament développé par la société Xenothera basée à Nantes pour réduire les effets pulmonaires de la maladie du Covid-19. L’agence européenne examine sa demande de mise sur le marché.

L’anticorps polyclonal Xav-19 est déjà à la fin de la phase d’essais. Le médicament qui permet de limiter les effets du Covid-19 est mis au point par Xenothera, une biotech française dirigée par Odile Duvaux à Nantes. Selon les premiers résultats des essais cliniques, le médicament protège durant dix jours. « Quand on reçoit du Xav-19, on est protégé durant plus de dix jours, il diffuse dans les poumons, et empêche en particulier toute la pneumonie. C’est démontré, ce sont des résultats récents. Ce qui montre l’intérêt du produit pour des patients qui ont une pneumonie légère, de façon à leur éviter toute aggravation, et tout risque de passage en réanimation », a confié Odile Duvaux à France 3 Pays de la Loire en février dernier.

L’anticorps polyclonal Xav-19 est également efficace contre les variants. « Si le variant modifie la partie du virus qui est reconnue par l’anticorps monoclonal, l’anticorps monoclonal ne sert plus à rien ! Nous, nous fabriquons un anticorps polyclonal, si un variant, une mutation du virus se développe dans la population, nous pouvons peut-être passer de 100% d’efficacité à 99%. Ce qui ne change fondamentalement rien, le virus étant reconnu par de nombreux aspects », a-t-elle ajouté.

A l’en croire, « c’est important de protéger les gens qui ne sont pas malades, mais il faut aussi penser aux gens qui sont déjà malades, et pour eux ce n’est pas une question de vaccin, c’est une question de soins, il faut des traitements, des choses qui les guérissent ».

Le gouvernement français a déjà précommandé 30.000 doses.

Médecin normalienne, Odile Duvaux souhaite que son médicament soit commercialisé en France mais aussi dans monde.

La demande de mise sur le marché du médicament Xav-19 est en cours d’examen par les autorités compétentes de l’Union Européenne.

A.A.A

Ce contrat porte sur la fourniture du médicament à @SantePubliqueFr et permet à @XENOTHERA de démarrer dès maintenant la production industrielle des 1ers lots en anticipation des résultats de l’essai clinique français POLYCOR attendus cet été et de l’autorisation par l'@ansm ⬇ https://t.co/f5inGZiVaz — Odile Duvaux (@OdileDuvaux) May 11, 2021

