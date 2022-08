Un homme acquitté pour viol après 05 ans de détention

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a acquitté ce jeudi 11 août 2022, un homme âgé de 24 ans. Le mis en cause est poursuivi dans une affaire de viol sur une mineure, et vol et recel de vol.

L’accusé, un vendeur ambulant de cartes sim a été reconnu coupable de vol et recel de vol. Le tribunal l’a condamné à une peine de 02 ans de prison. Au sujet de l’infraction de viol, l’accusé a nié les faits. Il a affirmé que les relations sexuelles tenues avec la présumée victime ont été consentantes. Il sera soutenu par cette dernière qui déclare n’avoir jamais été forcée pour une relation sexuelle.

La présumée victime selon le récit des faits qui remontent à 2017, serait la petite amie de l’accusé. Elle s’est installée chez ce dernier a l’insu de ses parents et aurait soutiré environ 100.000 francs CFA à sa tante. Celle-ci dépose une plainte contre les deux amoureux pour vol et recel de vol.

Détenue à la prison des mineurs, la jeune fille se rend compte qu’elle était enceinte, et accoucha en prison. Elle recouvre sa liberté 02 ans après. Le fiancé recouvre sa liberté ce jeudi après 05 ans de détention. Catholique fervent, il se serait reconverti à l’islam, la religion de la victime pour, dit-il, reprendre sa femme et son enfant.

F. A. A.

