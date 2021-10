Un foyer de choléra menace le Bénin

Les autorités nigériennes ont alerté d’une épidémie de choléra à Ouna et à Boumba (Niger), deux localités situées à quelques encablures de Karimama (Bénin).

Dans une correspondance en date du mercredi 27 octobre 2021, les autorités nigériennes ont alerté de ce qu’ « une épidémie de choléra serait en train de sévir en ce moment dans les villages de Ouna et de Boumba ».

« C’est pourquoi nous venons à travers cette correspondance solliciter votre intervention afin que les dispositions utiles soient prises pour informer toutes vos populations de vos ressorts de surseoir à leur venue au marché de Karimama qui s’animera le vendredi 29 octobre 2021 », lit-on dans la correspondance adressée au maire de Tanda et au maire de Sambera, des communes du Niger.

Les dispositions permettront de palier aux contaminations éventuelles des populations, précise la correspondance.

Ouna et à Boumba (Niger) sont deux localités situées non loin de Karimama (Bénin).

Le choléra est une maladie strictement humaine, qui se manifeste par des diarrhées gravissimes entraînant une déshydratation rapide, souvent mortelle en l’absence de traitement. Elle se transmet par voie digestive en étant provoquée par l’ingestion de Vibrio cholerae.

M. M.

28 octobre 2021 par ,