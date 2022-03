MTN Bénin en fait une journée de réflexion pour son personnel féminin

La communauté internationale a célébré le 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Le personnel féminin de MTN Bénin réuni à Golden Tulip, en a fait une journée de partage d’expérience sur le leadership. Une occasion pour l’invitée de la cérémonie, Déborah Gnagne, CEO de ASK Gras Savoye, d’échanger et de partager son expérience avec les dames de MTN Bénin, en présence de la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile.

Pour MTN-Bénin, la Journée Internationale des droits de la femme (Jif) n’est pas celle des réjouissances, mais de la sensibilisation et de mobilisation. Une occasion de valoriser la femme, et briser les barrières qui persistent entre les hommes et les femmes dans la société.

Depuis 2018, MTN Bénin a mis en place un programme de développement de la femme qui met en avant les femmes leaders qui partagent leurs expériences.

C’est dans ce contexte que le 8 mars de chaque année, une femme leader vient partager son expérience avec le personnel féminin de Mtn Bénin. Le choix a été porté pour l’édition 2022, sur Déborah Gnagne, CEO de ASK Gras Savoye qui, aux côtés de la directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, ont entretenu les femmes de MTN Bénin. Les échanges se sont déroulés autour du thème : « Briser les préjugés ».

S’adressant à son audience, Mme Déborah Gnagne a montré qu’il faut assez de détermination et de volonté pour réussir en tant que femme mais aussi beaucoup d’humilité et l’amour du travail bien fait.

Jeune mère de deux adorables enfants, l’ivoirienne a fait ses études en Côte d’Ivoire et en France et acquis ses premières expériences professionnelles hors du continent africain. Avec un patron très rigoureux et très exigeant, Déborah Gnagne s’est forgée. « Tu dois avoir le dos large », cette phrase de sa génitrice résonne à chaque fois dans sa tête et lui sert de motivation pour briser les barrières. Rentrée en Côte d’Ivoire, elle a travaillé dans une société d’assurance avant d’intégrer Gras Savoye. Deux ans après, elle se voit proposer le poste de CEO ASK Gras Savoye Bénin-Libéria-Sierra Leone. Son autre passion dans laquelle elle s’exerce est l’agriculture.

« Vous avez la chance d’évoluer dans un environnement qui fait la promotion du genre. Vous avez une femme, Directrice générale, inspirez-vous d’elle, rapprochez-vous d’elle », a-t-elle conseillé aux femmes de MTN.

« Je suis un grand défenseur des droits de la femme », a rappelé Mme Uche Ofodile avant de partager son expérience et de montrer les obstacles que rencontrent les femmes durant leur carrière. Parmi ces obstacles, elle a relevé les préjugés qui empêchent les femmes d’évoluer dans leur carrière. Très souvent, les personnes, qui doivent prendre les décisions sur notre carrière, pensent nous protéger, alors même qu’ils nous mettent des barrières. Ce sont ces préjugés que la CEO de MTN Bénin invite les femmes à briser.

Au cours de la rencontre l’artiste slameuse, Harmonie BILL CATARYA, lauréate du concours de slam en 2013 a donné son exemple personnel pour montrer combien de fois les femmes sont capables de faire autant que les hommes et parfois mieux « Il suffit de leur faire confiance et de mettre les préjugés de côté », a-t-elle soutenu.

Francine HONKPEHEDJI, Analyste financière au sein à MTN Bénin a donné une formation aux femmes présentes à la cérémonie qui s’est clôturée par un déjeuner

