Un fonds d’innovation pour des personnes handicapées

Les start-ups innovantes, les petites et moyennes entreprises ou les entreprises sociales ayant une solution innovante qui favorise l’inclusion numérique des personnes handicapées peuvent participer jusqu’au 16 Octobre 2020, au Fonds d’innovation de la GSMA.

Le Fonds d’innovation de la GSMA pour les technologies d’assistance soutient « les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises ou les entreprises sociales dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’Afrique et d’Asie pour réaliser une croissance durable et un impact socio-économique amélioré.

L’objectif du Fonds est de soutenir les solutions innovantes qui favorisent l’inclusion numérique des personnes handicapées en s’attaquent à un ou plusieurs des obstacles tels que : l’accès, l’abordabilité, la pertinence, les connaissances et compétences et la sûreté et sécurité.

Les projets financés se concentreront sur « la réduction de l’écart d’accès et d’utilisation des produits ou services mobiles, et chercheront à démontrer des modèles commercialement durables qui peuvent être mis à l’échelle et reproduits sur des marchés similaires ».

Pour être éligibles, les start-ups, les PME ou les entreprises sociales doivent répondre aux critères suivants : avoir des utilisateurs actifs et des revenus dans au moins un marché éligible à revenu faible ou intermédiaire ; être pleinement conforme aux licences commerciales, à la fiscalité, aux employés et autres réglementations dans tous les pays applicables de l’opération de projet de subvention ; être enregistré et avoir un compte bancaire dans le pays où il recevra la subvention argent (sinon le même que le pays de mise en œuvre du projet).

Les entreprises sociales enregistrées en tant qu’entités juridiques à but non lucratif pouvant démontrer qu’une majorité de leurs revenus provient d’activités commerciales seront considérées éligibles. Il faut aussi être en mesure de démontrer le respect des données du règlement général sur la protection des données de l’UE confidentialité (GDPR).

Les entités telles que les pôles technologiques, les incubateurs et les accélérateurs ne sont pas éligibles pour le Fonds.

Les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises ou les entreprises sociales doivent remplir en ligne un court questionnaire de présentation pour le projet et le soumettre au plus tard le 16 octobre 2020. Les projets retenus recevront une subvention sans équité comprise entre 100 000 et 250 000 £ pour faire évoluer leur innovation sur une période de 15 à 18 mois.

Le Fonds est soutenu par l’UKAID / Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), la GSMA et ses membres.

A.A.A

15 septembre 2020 par