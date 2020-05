820 conseillers communaux et municipaux contre 735 pour le BR

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié dans la nuit de ce mercredi 20 mai 2020, les résultats provisoires des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier.

Selon les chiffres de l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin, le parti Union Progressiste (UP) arrive en tête avec 994.602 voix pour un total de 820 sièges. Il est suivi du parti Bloc Républicain (BR) avec 930.247 voix pour 735 sièges. Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) arrivent en 3ème position avec 372.818 voix pour un total de 260 sièges.

Au terme de la publication des résultats, le président de la CENA, Emmanuel Tiando a rappelé que les résultats publiés peuvent faire objet de contestation et de recours devant la Cour suprême. Il a invité les personnes qui voudraient formuler des recours, à le faire en tenant compte des délais imposés par le Code électoral.

Le président de la CENA a par ailleurs salué l’esprit de responsabilité du peuple béninois qui a permis que tout se passe dans la paix et dans la fraternité. Il a également exprimé la reconnaissance de l’institution qu’il préside au chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement pour leur implication constante tout au long du processus électoral. Emmanuel Tiando n’a pas oublié les institutions de la République pour leurs diverses contributions à la préparation du scrutin.

Le président de la CENA a par ailleurs exprimé ses sentiments de satisfaction à ses collègues commissaires, et à tout le personnel de l’institution pour le sacrifice consenti dans l’organisation de ces élections.

Il n’a pas oublié les forces de défense et de sécurité pour leur soutien dans la sécurisation du processus électoral, les professionnels des médias, ainsi que les organisations de la société civile.

F. A. A.

