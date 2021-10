Titilayo Fafoumi élu à la tête de l’association Bénin Yali Alumni

Au terme d’une assemblée générale élective tenue le samedi 9 octobre 2021 dans l’amphithéâtre Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi, Mme Titilayo Fafoumi a été élue présidente de ‘’Benin Yali Alumni Association’’.

Bénin Yali Alumni Association a désormais un nouveau bureau présidé par Mme Titilayo Fafoumi. Elle succède à Hermion Dokoui pour les deux prochaines années. Le bureau est composé de neuf membres dont huit femmes. Créé en 2015, le Bénin Yali Alumni Association est le creuset qui regroupe les lauréats du programme Yali au Bénin. L’Association œuvre depuis sa création aux côtés des jeunes et des communautés locales pour participer au développement socioéconomique du Bénin et de l’Afrique. Les secteurs phares du programme YALI sont l’engagement civique, l’entreprenariat et la gestion publique.

A.A.A

12 octobre 2021 par