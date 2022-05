Monsieur Bunmi Jinadu est un promoteur très influent dans le communauté des noirs afro-américains. Il y organise plusieurs grands événements dont par exemple le 20e anniversaire des Jeux olympiques de 1996 qui fut une occasion où l’équipe championne olympique du Nigeria s’est rendu à Atlanta pour raviver les souvenirs de cette glorieuse victoire. Très actif au Bénin depuis quelques mois, nous vous prions de suivre l’interview qu’il a bien voulue accorder à notre journal.

24 HEURES AU BENIN .Bunmi Jinadu on vous voit souvent en Afrique. Vous êtes panafricaniste qu’est-ce qui vous motive ?

Jinadu Bunmi L’Afrique est un continent qui a beaucoup souffert . J’ai été aux Etats-Unis, j’ai parcouru le monde et beaucoup de pays étrangers pour apprendre . Ensuit, je viens en Afrique pour partager la vraie connaissance afin de libérer le contient .

Donc vous êtes totalement ancré dans le développement ?

C’est ça.

Quels sont les secteurs de développement qui vous préoccupent ?

Tous les secteurs. Je connais tout le monde du plus haut dans tous les secteurs.

Quel est le secteur le plus important pour vous ?

C’est la jeunesse. Il faut leur trouver du travail, il faut les former. Jeunesse et éducation c’est mon leitmotiv

En Afrique, quels sont les pays qui vous marquent le plus ?

C’est le Bénin. Le Bénin, c’est très stratégique géographiquement. C’est à côté du Nigéria mon pays d’origine.

Le Bénin sous Patrice Talon fait des miracles. Si on a cinq présidents comme Talon en Afrique, le continent va émerger. Il ne faut pas jouer avec le président Talon.

A part le Bénin quel autre pays ?

Il n’y a pas de pays qui fait les choses comme le Benin en ce moment même le Ghana.

Donc ça veut dire que le Bénin tel que vous le voyez est une petit Singapour en devenir sur tous les plans ?

Oui c’est ça.

J’ai beaucoup de projets pour le Bénin. Le plus important, c’est le projet de jumelage entre la ville de Ouidah et la ville de Baltimore ( Maryland ) pour reconstruire les liens brisés entre l’Afrique et les Usa par l’esclavage.

Avec une entreprise Turc, nous envisageons construire une industrie pharmaceutique au Bénin , sans oublier également le sport .

Le projet de jumelage va ouvrir beaucoup de portes. Aujourd’hui votre rêve c’est de partir du Bénin pour rayonner sur toute l’Afrique

C’est ça. Un modèle.

Dans la réalisation de vos projets est ce que vous avez des difficultés majeures ?

Il y a toujours des difficultés parce que ce n’est pas tout le monde qui a la capacité d’anticiper.

Est-ce que ces handicaps sont de nature à freiner votre élan ou à vous décourager ?

Rien. Il n’y a rien qui va me décourager parce que c’est un besoin de l’Afrique. Il n’y a pas d’handicap.

Est-ce que les hommes que vous rencontrez vous accompagnent ou adhèrent-ils à votre projet ?

Oui parfois. Mais parfois il n’y a pas de volonté. La vie continue.

Si vous avez une baguette magique aujourd’hui qu’est ce que vous allez changer en Afrique ?

Le grand Fela avait dit : « La mentalité coloniale » . Je suis d’avis avec lui.

Tout le monde a son agenda pour l’´Afrique. Mais pour moi , par la grâce de Dieu c’est pour la jeunesse, à travers la formation.

Vous avez une équipe derrière vous ?

Emotion….

Je vous faire une confidence. Au début je ne croyais pas mais maintenant

Quand les portes s’ouvrent, c’est fini. N’importe quel pays Togo, Niger, Bénin, Congo-Brazzaville, DRC, Lesotho, Angola dans tous les pays. Ma priorité c’est le développement de l’Afrique surtout la femme.

Votre mot de fin

Il faut croire en Dieu et savoir que rien n’est impossible si on a la foi . C’est la foi qui dirige nos pas. Il faut rendre grâces à Dieu.

Monsieur Jinadu 24 heures au Bénin vous remercie. Merci pour cette interview.



