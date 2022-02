Papo Sprigido, une voix montante en Europe

Parti du pays pour l’étranger, l’artiste chanteur béninois a commencé par faire parler de lui sur la scène internationale. Travailleur, il multiplie les sons et signe avec de grande maison de production et de diffusion en Europe.

Papo Sprigido est une voix musicale montante. Il s’est installé en Europe depuis peu mais déjà, il a pu faire plusieurs enregistrements avec des maisons de production de taille telle que Dk production et Dark Music Production. Et ses sons cantonnent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radios et télévisions internationales et au Bénin. Sur la chaîne youtube, ce sont des milliers de vues. Tout récemment avec les titres ’’Tell me’’ et ’’Change’’, c’est la consécration sur youtube avec des milliers de likes. Et l’aventure continue pour ce digne fils du Bénin qui entend faire parler de son pays à travers ses oeuvres musicales.

Papo côtoie actuellement les grandes stars européennes dont les featurings seront disponibles bientôt. Ces morceaux sont vendus par Amazon.

Pour l’artiste, il n’y a pas de raison de ne pas exploiter le riche patrimoine de son pays le Bénin. Papo Sprigido est dans tous les styles musicaux. Pas à pas, il fait son chemin dans ce vaste monde du showbiz. C’est une voix montante qui mérite tout l’accompagnement nécessaire de ses fans.

Son nouveau single sera lancé le 5 Mars à 20h00 en directe sur la chaîne YouTube. www.youtube.com/sprigido ; Instagram :@Papo_officiel et Facebook : Papo Officiel

Cokou Romain COKOU

