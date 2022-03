STUDELY lance des bourses d’études pour la France et l’Allemagne

A la suite de l’édition 2021 qui a suscité l’engouement, STUDELY, la start-up française spécialisée dans les services financiers pour étudiants internationaux, a lancé depuis le 05 janvier l’édition 2022, son projet pour allouer 80 000 € à 80 bénéficiaires à raison de 1000 € par étudiant dont 50 bourses pour la destination France et 30 pour l’Allemagne. Les critères d’éligibilité et de sélection aux bourses STUDELY ont été présentés aux étudiants, mercredi 02 mars 2022, lors d’une conférence à l’ENEAM de Cotonou.

La Bourse Studely 2022-2023, une aide au financement du projet de mobilité étudiant, est lancée avec plus de dotations et l’élargissement des modalités d’inscription. Pour cette deuxième édition, non seulement le quota de bénéficiaires a été porté à la hausse compte tenu du grand nombre de postulants à l’édition précédente mais aussi deux nouvelles destinations ont été retenues pour soutenir les projets de mobilité étudiant, selon les explications de Hubert Tomega, responsable marketing digital de STUDELY. Pour les étudiants internationaux en mobilité vers la France, 50 boursiers seront sélectionnés sur des critères sociaux et relatifs à la qualité de leur parcours académique pour bénéficier d’une aide financière de 1000 euros. 30 boursiers seront également sélectionnés parmi les étudiants internationaux en mobilité vers l’Allemagne.

« La bourse est lancée depuis le 05 janvier 2022 et prendra fin le 30 mai 2022. Vous devez vous inscrire sur notre espace STUDELY : www.studely.com/bourse, ensuite remplir le formulaire », a exhorté Yovo Kokou Messan, country manager de STUDELY, s’adressant aux étudiants, mercredi 02 mars, lors de la conférence de présentation des Bourses STUDELY à l’ENEAM de Cotonou.

En ce qui concerne les conditions d’éligibilité, le candidat doit être engagé dans un projet de mobilité pour étudier en France ou en Allemagne ; être inscrit (ou en cours d’inscription) dans un établissement d’enseignement supérieur français ou allemand pour l’année académique 2022-2023 ; être titulaire du baccalauréat ou diplôme équivalent (au plus tard en 2022), ne doit pas bénéficier d’un autre programme de bourse d’études.

Selon la présentation de la Bourse STUDELY, un jury composé de personnalités indépendantes issues du monde de l’enseignement supérieur : administrateur d’établissement ou de vie scolaire, enseignants-chercheurs, consultants, directeurs d’associations étudiantes, et autres procédera ensuite à l’évaluation des dossiers de candidature.

Le programme est ouvert à tous les étudiants du monde entier, exceptés ceux originaires de l’Union européenne, ou d’origine française ou les binationaux, dont l’une des nationalités est française.

Autres services...

Selon Corinne ADJAHO, assistante et chargée relation Clients, Studely permet à l’étudiant en mobilité internationale de justifier ses ressources financières grâce à un compte bloqué AVI (Attestation de Virement Irrévocable). Elle précise que la caution bancaire est déposée immédiatement sur un compte bancaire en France créé dans les 48 heures au nom de l’étudiant bénéficiaires. Cela lui offre une garantie locative utile à sa recherche de logement en France. Studely propose une formule d’assurance

complète depuis le pays d’origine. Elle inclut : une attestation d’assurance délivrée immédiatement par le conseiller, une assurance valable pour l’obtention du Visa étudiant en France, une couverture des frais médicaux jusqu’à 30 000€, l’assurance

remboursée en cas de refus de visa, un rapatriement médical vers le lieu de résidence. À la suite de la présentation suivie de séance de questions-réponses et des témoignages des bénéficiaires de l’édition précédente de la Bourse Studely, les étudiants, par la voix de Fritzell Bahna, président du Bureau d’Union d’Entité (BUE/ENEAM), ont fait savoir leur engagement à saisir ces « opportunités »

Marc M.

3 mars 2022 par ,