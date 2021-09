La dépouille de Rosine Soglo incinérée au Ghana

L’ancienne First Lady du Bénin a reçu les derniers hommages de la nation ce samedi 11 septembre 2011 au siège de l’Association Vidolé à Cotonou. Un jet privé a été affrété pour transporter la dépouille de l’ex Première dame au Ghana pour incinération. Les précieux restes de ’’maman’’ seront ramenés à Cotonou.



Les derniers hommages sont rendus ce samedi 11 septembre 2021 à l’ex Première dame Rosine Soglo à Vidolé à Cotonou.

Selon le programme initial du comité d’organisation des obsèques, l’’inhumation de celle que tout le monde appelle affectueusement ’’maman’’ est prévue à l’issue des cérémonies d’hommage dans ’’l’intimité familiale’’ en un lieu gardé secret.

Aux dernières nouvelles, le corps de l’ex First Lady du Bénin est transféré hors du pays par un vol spécial.

Des sources confidentielles indiquent que la dépouille de Rosine Soglo sera incinérée au Ghana. Les cendres seront ensuite remises à la famille.

Lehady, le fils aîné du couple Soglo en exil en France et des membres de la familles et quelques amis ont fait le déplacement sur la capitale ghanéenne pour accueillir la dépouille de sa mère et suivre sa crémation.

L’Honorable Rosine Vieyra Soglo est décédée à l’âge de 87 ans des suites d’une maladie à Cotonou, le 25 juillet 2021.

La doyenne d’âge de l’Assemblée nationale sur plusieurs législature a été fondatrice de l’ex parti politique la Renaissance du Bénin (RB).

