Romuald Wadagni, distingué meilleur ministre des Finances

Pour la troisième fois consécutive, l’argentier national Romuald Wadagni a été distingué meilleur ministre des Finances de l’année en Afrique lors de l’édition 2020 de Financial Afrik Awards le 17 décembre 2020 à Dakar (Sénégal).

Romuald Wadagni figure parmi les 100 personnalités africaines qui transforment. Dans sa catégorie il est le lauréat de l’édition 2020, meilleur ministres des Finances. Une distinction qui vient confirmer une fois encore le leadership de M. Romuald Wadagni

dans la gestion des finances. Les réformes du ministre Wadagni sous l’impulsion du président Patrice Talon ont amélioré le climat des affaires et booster l’économie. Les résultats du Bénin ont été d’ailleurs reconnus et salués par les institutions.

De la 20e place en 2015, le Bénin sort de la liste des 25 pays les plus pauvres du Fonds Monétaire International (FMI). Le pays devrait afficher en 2020 ( une année marquée par la Covid-19) une croissance de 2% selon le FMI et une projection de 6,3% en moyenne entre 2021 et 2023 (selon S&P).

La dette publique devrait se stabiliser à 43% du PIB en 2020 alors que le déficit budgétaire est prévu à 5,1% en 2020 avant de revenir à 4,5% en 2021. La bonne santé de l’économie béninoise n’est que le fruit de la mise en œuvre rigoureuse des réformes du gouvernement Talon.

A.A.A

19 décembre 2020 par