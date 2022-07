Dr Roger Tawès nommé directeur adjoint par intérim de la DEI

Le commissaire principal de Police et porte-parole de la Police républicaine est promu au poste d’adjoint à la tête de la Direction de l’Émigration et l’Immigration (DEI)

C’est par décision en date du 8 juillet que le Directeur général de la Police républicaine Soumaïla Yaya a procédé à la nomination du Directeur adjoint par intérim de la Direction de l’Émigration et l’Immigration (DEI) en la personne du commissaire principal de Police Dr Roger Tawès.

Le nouveau directeur adjoint par intérim est invité à prendre service au plus tard le lundi 11 juillet 2022.

